Расследования

Оперативники при поддержке СОБРа накрыли нелегальный бизнес жителя Волгограда

Расследования 13.03.2024 12:44
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13.03.2024 12:44


В Волгограде силовики пресекли деятельность семьи, которая подозревается в незаконном обороте контрафактной табачной продукции. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, житель Волгограда привлек к незаконной продаже сигарет свою супругу и 24-летнюю дочь. 



Установлено, что 44-летний волгоградец приобрел безакцизные сигареты и хранил их в гаражных боксах и на складах для последующей продажи в магазине. Торговая точка принадлежит жене задержанного, а арендовала ее в качестве ИП дочь мужчины.  


Фигуранты были задержаны при силовой поддержке СОБРа. В ходе обысков дома и в магазине семьи нашли и изъяли свыше 22 тысяч пачек табачной продукции на 2,6 млн рублей, мобильные телефоны, ноутбуки, деньги, черновые записи, а также автомобиль. 

Впоследствии также был установлен и поставщик нелегальной продукции. Им оказался 37-летний волгоградец. В его гараже нашли также 20 тысяч пачек контрафакта на сумму 2,5 млн рублей. 

– В отношении всех четверых подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, – рассказали в ведомстве. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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