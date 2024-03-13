В центре Волгограда женщина погибла из-за вредной привычки

В Центральном районе Волгограда накануне вспыхнула квартира в доме № 4 по улице Гоголя. Погиб один человек.

— В 19.08 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир шестиэтажного многоквартирного дома. На площади в четыре квадратных метра огонь уничтожал домашние вещи. Расчеты 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19.28. Погибла 73-летняя женщина. Причину пожара установит экспертиза, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В СУ СКР по региону уточнили, что предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, а очаг возгорания находился в комнате погибшей.

— Кроме термических ожогов иных видимых повреждений на теле не обнаружено, организована проверка, — добавили в волгоградском следкоме.

Напомним, что на юге Волгограда в заброшенном доме живьем сгорел бездомный. Личность погибшего устанавливается.

Скриншот: Google Maps