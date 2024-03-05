На юге Волгограда в заброшенном доме живьем сгорел бездомный

Происшествия 05.03.2024 15:42
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05.03.2024 15:42
В Красноармейском районе в ночном пожаре погиб человек. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось сегодня, 5 марта, ночью.- Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 1-18 ч. Горел неэксплуатируемый деревянный дом размером 7х6 м. по всей площади. Пожарные расчеты 6-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 01.35 ч., - рассказали в ведомстве.
На пожарище обнаружили тело погибшего. Его личность устанавливается.
В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что пожар произошел в заброшенном доме на улице Луговая. В огне погиб мужчина, предположительно, без определенного места жительства. По факту гибели человека проводится проверка, добавили в ведомстве.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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