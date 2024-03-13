



Центральный районный суд Волгограда огласил приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего неоднократно судимого местного жителя, который проник в часовню Александра Невского и похитил церковную утварь. Как сообщила V102.RU главный помощник прокурора по региону Оксана Черединина, подсудимый признан виновным в краже с проникновением в помещение и покушении на кражу.

В суде установили, что подсудимый 2 ноября прошлого года в 03:15 ночи взломал деревянную дверь часовни на площади Павших Борцов и вынес иконы, серебряные кресты и другую утварь общей стоимостью 12 тыс. рублей. Часть вещей он продал.





Как оказалось, в эту же ночь он совершил еще целую серию ограблений в кафе, салоне красоты и ателье. Кроме этого, также выяснилось, что мужчина вышел на свободу менее месяца назад – 9 октября того же года. Свою вину обвиняемый признал полностью.

- С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказала Оксана Черединина. - Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Напомним, таинственную кражу из часовни в Волгограде криминалистам удалось раскрыть с помощью следов, который злоумышленник оставил на месте преступления.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области