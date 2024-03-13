Два человека пострадали в дорожном происшествии с многотонной фурой, которая перевернулась колесами вверх в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло на 58 км дороги «Качалинская – Вертячий – Гумрак» в Городищенском районе.

По предварительной информации, 46-летний водитель грузового автомобиля SITRAK не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся. В результате на землю высыпалось большое количество зерна, которое находилось в прицепе.

В результате аварии пострадали два человека - водитель и 41-летний пассажир грузовика. Оба доставлены в больницу с травмами.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области