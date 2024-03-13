Происшествия

В центре Волгограда стрельбой остановили пьяного гонщика

Происшествия 13.03.2024 08:51
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13.03.2024 08:51




В Волгограде полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить неадекватного водителя. Об этой истории рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает V102.RU.
Иномарку, которой управлял мужчина, остановили инспекторы для проверки документов. Однако требования инспекторов мужчина проигнорировал и, увеличив скорость, продолжил движение, создавая угрозу жизни и здоровью других граждан.
Один из полицейских  произвел предупредительный выстрел вверх, а затем прицельные – по колесам автомобиля. Машина была остановлена, а водитель, который попытался убежать, задержан полицейскими.
От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, однако пояснил, что пытался скрыться в связи с тем, что находился в нетрезвом состоянии.
В отношении водителя составлено несколько протоколов об административных правонарушениях, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и отсутствие страховки.
За неповиновение законному требованию сотрудника полиции судом ему назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.
В результате применения оружия пострадавших нет, подчеркнули в МВД РФ.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области

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