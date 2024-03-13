В центре Волгограда стрельбой остановили пьяного гонщика

Один из полицейских произвел предупредительный выстрел вверх, а затем прицельные – по колесам автомобиля. Машина была остановлена, а водитель, который попытался убежать, задержан полицейскими.
От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, однако пояснил, что пытался скрыться в связи с тем, что находился в нетрезвом состоянии.
В отношении водителя составлено несколько протоколов об административных правонарушениях, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и отсутствие страховки.
За неповиновение законному требованию сотрудника полиции судом ему назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.