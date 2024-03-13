В центре Волгограда стрельбой остановили пьяного гонщика











В Волгограде полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить неадекватного водителя. Об этой истории рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает V102.RU. В Волгограде полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить неадекватного водителя. Об этой истории рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает V102.RU.

В результате применения оружия пострадавших нет, подчеркнули в МВД РФ. В результате применения оружия пострадавших нет, подчеркнули в МВД РФ.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области



Иномарку, которой управлял мужчина, остановили инспекторы для проверки документов. Однако требования инспекторов мужчина проигнорировал и, увеличив скорость, продолжил движение, создавая угрозу жизни и здоровью других граждан.Один из полицейских произвел предупредительный выстрел вверх, а затем прицельные – по колесам автомобиля. Машина была остановлена, а водитель, который попытался убежать, задержан полицейскими.От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, однако пояснил, что пытался скрыться в связи с тем, что находился в нетрезвом состоянии.В отношении водителя составлено несколько протоколов об административных правонарушениях, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и отсутствие страховки.За неповиновение законному требованию сотрудника полиции судом ему назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.