Расследования

В Волгограде 20-летней вынесли приговор за обман запуганных стариков

Расследования 12.03.2024 17:18
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12.03.2024 17:18


В Волгограде 20-летнюю Анастасию Звонникову приговорили к двум годам колонии общего режима за покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы, – ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. По информации прокуратуры региона, молодая особа собирала деньги со стариков, запуганных сообщниками осужденной по телефону.

В июне 2023 года 20-летняя жительница региона вошла в состав преступной группы, участники которой специализировались хищении денежных средств у граждан посредством дистанционного мошенничества. Сообщники девушки звонили пожилым людям под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщали, что их родственники якобы попали в ДТП. Для решения проблемы пенсионерам предлагали передать те или иные суммы. Обвиняемая, в свою очередь, приезжала за деньгами по указанным адресам, – рассказала официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

Волгоградку, которая забирала часть денег себе, не смущало состояние пожилых людей. Так, 22 июня 2023 года она назначила встречу  у подъезда 78-летней женщине.  Последняя при этом не выходила из квартиры, так как прикована к инвалидному креслу. Чтобы явиться на встречу с молодой преступницей, пенсионерка попросила соседей на руках вынести ее на улицу. 

Увидев обеспокоенную женщину, подсудимая без сомнений забрала у нее 380 тысяч рублей и скрылась с места преступления, – говорится в материалах уголовного дела. – Аналогичным образом 24 июня 2023 девушка забрала 400 тысяч рублей у 84-летней потерпевшей якобы для помощи дочери. Однако сразу после получения денежных средств злоумышленница была задержана сотрудниками правоохранительных органов, похищенные денежные средства изъяты.

В рамках уголовного дела в отношении 20-летней преступницы потерпевшими признали пятерых жителей региона в возрасте от 78-ми до 92-х лет. Со стариков осужденная в общей сложности собрала 2,2 млн рублей.

Вину в инкриминируемом деянии подсудимая признала частично. После приговора она взята под стражу в зале суда. Кроме того, судом удовлетворены исковые заявления, предъявленные прокуратурой г. Волгограда в интересах потерпевших о возмещении ущерба, причиненного преступлением, – сообщила представитель прокуратуры.  

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