Под Волгоградом сгорел павильон AiK с фастфудом

- Горела обрешетка кровли 1-этажного здания на площади 150 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения 39-й ПСЧ ликвидировали возгорание в 14:37 ч. Пострадавших в результате происшествия нет, - говорится в комментарии ведомства.
Происшествия 12.03.2024 16:30
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12.03.2024 16:30
- Горела обрешетка кровли 1-этажного здания на площади 150 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения 39-й ПСЧ ликвидировали возгорание в 14:37 ч. Пострадавших в результате происшествия нет, - говорится в комментарии ведомства.
В Калаче-на-Дону сегодня, 12 марта, загорелся павильон быстрой еды AiK. О происшествии сообщили V102.RU очевидцы.В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что вызов о возгорании в павильоне поступил в 12-22 ч.
- Горела обрешетка кровли 1-этажного здания на площади 150 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения 39-й ПСЧ ликвидировали возгорание в 14:37 ч. Пострадавших в результате происшествия нет, - говорится в комментарии ведомства.
В ГУ МЧС по Волгоградской области не сообщили причину возгорания. Местные жители предполагают, что причиной пожара могло стать замыкание в электропроводке.
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