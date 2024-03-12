Происшествия

Под Волгоградом сгорел павильон AiK с фастфудом

Происшествия 12.03.2024 16:30
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12.03.2024 16:30




В Калаче-на-Дону сегодня, 12 марта,  загорелся павильон быстрой еды AiK. О происшествии сообщили V102.RU очевидцы.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что вызов о возгорании в павильоне поступил в 12-22 ч.
- Горела обрешетка кровли 1-этажного здания на площади 150 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения 39-й ПСЧ ликвидировали возгорание в 14:37 ч. Пострадавших в результате происшествия нет,  - говорится в комментарии ведомства.
В ГУ МЧС по Волгоградской области не сообщили причину возгорания. Местные жители предполагают, что причиной пожара могло стать замыкание в электропроводке. 
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