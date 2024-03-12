



Волгоград вошел в пятерку рейтинга российских городов-миллионников, где стоимость квадратного метра в новостройках растет как на дрожжах. По информации аналитиков компании «Циан», за минувшие пять лет строительные фирмы и посредники регулярно пересматривали ценники в большую сторону. В итоге средний показатель вырос в 2,6 раза.

При этом динамика увеличения цен в Волгограде несколько выше, чем в среднем по России.

– За последние 5 лет цена квадратного метра на рынке новостроек в среднем по крупным городам стала в 2,5 раза больше. Для сравнения, на вторичке цены увеличились в 2 раза, т. е. на первичном рынке «квадрат» дорожал быстрее, – рассказали ИА «Высота 102» эксперты «Циан. Аналитика».

Для сравнения специалисты приводят данные по Волгограду за 2018–2020 годы. Тогда квадратный метр в среднем обошелся бы покупателю в 46,6 тыс. рублей, а сегодня его стоимость взлетела до 121,1 тыс. рублей.

Пятую позицию рейтинга столица Волгоградской области делит вместе с Самарой и Казанью. Большую динамику роста цен среди городов-миллионников в России показали: Ростов-на-Дону (рост в 2,8 раза), Нижний Новгород (2,9 раза), Челябинск (3 раза) и Краснодар (3,6 раза).

Отметим, также в обзор экспертов «Циан» в категории «прочие крупные города» попал Волжский Волгоградской области. Здесь цена квадратного метра выросла в 2,1 раза с 28,3 до 79,9 тыс. рублей.