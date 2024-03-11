Политика

Предложивший вернуться в Сталинград Харитонов посетит Волгоград одновременно с Медведевым

Политика 11.03.2024 09:39
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11.03.2024 09:39


В Волгоград во вторник, 12 марта, планирует приехать кандидат в Президенты РФ Николай Харитонов, ранее, напомним, предложивший переименовать город-герой в Сталинград. 

Предложение Харитонова прозвучало в январе 2024 года. По мнению политика, вернуть имя Сталинград Волгограду нужно «без разговоров». Среди  читателей ИА «Высота 102», данное заявление вызвало неоднозначную оценку – по мнению большинства горожан, такие вопросы должны решать жители региона и никто иной. 

Отметим, что приезд Харитонова в Волгоград совпадает по времени с визитом в город-герой двух других политических персон – зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. 

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