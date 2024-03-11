Предложивший вернуться в Сталинград Харитонов посетит Волгоград одновременно с Медведевым





В Волгоград во вторник, 12 марта, планирует приехать кандидат в Президенты РФ Николай Харитонов, ранее, напомним, предложивший переименовать город-герой в Сталинград.

Предложение Харитонова прозвучало в январе 2024 года. По мнению политика, вернуть имя Сталинград Волгограду нужно «без разговоров». Среди читателей ИА «Высота 102», данное заявление вызвало неоднозначную оценку – по мнению большинства горожан, такие вопросы должны решать жители региона и никто иной.

Отметим, что приезд Харитонова в Волгоград совпадает по времени с визитом в город-герой двух других политических персон – зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.