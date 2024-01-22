«Вернуть без разговоров»: кандидат в президенты РФ потребовал переименовать Волгоград в Сталинград

Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов категорично высказался на тему переименования Волгограда в Сталинград. Об этом написал сам политик в своем телеграм-канале.
- Во время пресс-завтрака с журналистами ведущих российских СМИ предложил вернуть исторические названия Санкт-Петербургу и Волгограду. Всегда за это выступал! Решение о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград нужно вынести на Всероссийский референдум, а Волгограду, городу, где окончательно был переломлен хребет фашистской гадине, вернуть имя Сталинград без разговоров! – заявил Харитонов.
Напомним, в память о героическом прошлом города-героя Волгограду возвращается имя Сталинград 9 раз в году: 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.
В регионе до последнего времени активно велись дискуссии о целесообразности переименования Волгограда в Сталинград. А в конце прошлого года Волгоградская облдума приняла поправки в региональный закон,
предполагающие проведение областного референдума в случае принятия решения о рассмотрении вопроса о переименовании Волгограда в Сталинград.
Фото Николай Харитонов t.me