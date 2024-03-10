На юге Волгограда сгорел дом в СНТ «Сластена»

Происшествия 10.03.2024 14:44
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10.03.2024 14:44
В Волгограде сегодня ночью сгорел дом. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось в первый час 10 марта в Кировском районе.- В СНТ «Сластена» горела кровля дома на площади 80 кв. м. Пожарные расчеты 5 ПСЧ ликвидировали горение в 00.47ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки, - пояснили в ведомстве.
Напомним, как сообщало V102.RU, ночью 10 марта в Калаче-на-Дону загорелась сторожка на территории деревообрабатывающей мастерской и 4 припаркованных рядом автомобилей. В пожаре пострадал 38-летний сторож.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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