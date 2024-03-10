Под Волгоградом на лесопилке загорелась сторожка с охранником

В Калачевскую ЦРБ госпитализирован 38-летний сторож с признаками алкогольного опьянения. У него диагностированы термические ожоги 1 и 2 степени рук, ног и спины. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Происшествия 10.03.2024 11:17
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10.03.2024 11:17
В Калачевскую ЦРБ госпитализирован 38-летний сторож с признаками алкогольного опьянения. У него диагностированы термические ожоги 1 и 2 степени рук, ног и спины. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
В Калаче-на-Дону Волгоградской области ночью 10 марта потушили пожар на территории деревообрабатывающей мастерской. Как стало известно V102.RU из экстренных служб, происшествие случилось в 1-23 ч. на ул. Блюхера.Огнем охватило жилой вагончик, также повреждения получили припаркованные рядом четыре автомобиля.
В Калачевскую ЦРБ госпитализирован 38-летний сторож с признаками алкогольного опьянения. У него диагностированы термические ожоги 1 и 2 степени рук, ног и спины. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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