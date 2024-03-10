Директору травившего жителей завода под Волгоградом грозит дисквалификация

В не выполнении ранее выданного предписания уличило Нижнее-Волжское управление Ростехнадзора руководство ООО «Донской электрометаллургический завод». Как сообщили V102.RU в ведомстве, ранее в ходе согласованной с прокуратурой проверки было выявлено 7 нарушений обязательных требований промышленной безопасности в деятельности электросталеплавильного цеха предприятия, расположенного во Фролово Волгоградской области.
В частности, было допущено в эксплуатацию производственное здание цеха с невыполненными мероприятиями, в связи с чем сроки эксплуатации зданий не продлены. Кроме того, на предприятии проводится модернизация трубопроводов системы охлаждения при отсутствии документации на техническое перевооружение. Также инспекторы Ростехнадзора зафиксировали течь кровли, которая может привести к превышению содержания влаги в смеси, загружаемой в плавильные печи.
В адрес предприятия направлены уведомления для составления двух протоколов об административном правонарушении по ст. 19.5 ч.11 КоАП РФ.
Согласно КоАП, за данные нарушения руководство завода может быть оштрафовано на сумму от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалифицировано на срок от 1 до 3 лет. Юридическому лицу по этой статье грозит штраф от 400 до 700 тысяч.
Между тем, жители Фролово неоднократно ранее жаловались на черные выбросы завода и неприятный запах со стороны предприятия. Ранее Росприроднадзор фиксировал превышение выбросов свинца на «Донском электрометаллурическом заводе». За это на организацию наложили штраф
в размере 80 тысяч.
Фото сайта администрации Фролово