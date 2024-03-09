После ДТП с перевернувшейся фурой под Волгоградом бесследно исчез водитель

В Михайловском районе Волгоградской области сегодня, 9 марта, перевернулась фура. На вызов срочно направили экипаж СМП.





— Бригада трассового пункта медпомощи из Фролово оперативно выехала на участок трассы Р-22, где на 855-м километре перевернулся большегруз МАЗ, — рассказали V102.RU в ГБУЗ «КССМП».





К удивлению приехавших медиков, на месте аварии они не обнаружили пострадавших. На обочине на боку лежал перевернутый грузовик, перевозивший металлопрофиль. Водителя найти так и не удалось.

Напомним, на камеры уличного видеонаблюдения попало ДТП с перевертышем в Волжском. Легковушка на полной скорости берет на таран другой автомобиль, который от удара отбрасывает на дорожный знак.

Фото: ГБУЗ «КССМП»