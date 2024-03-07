Камера видеонаблюдения зафиксировала ДТП с перевертышем в Волжском





В городе Волжский Волгоградской области произошло ДТП с участием двух легковушек. Как сообщает V102.RU, авария с перевертышем случилась на пересечении улицы Пионерская и проспекта Дружбы. Столкновение зафиксировала дорожная камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как один из автомобилей на скорости выезжает на перекресток и сталкивается со второй иномаркой. Подбитый автомобиль по инерции отбрасывает на дорожный знак, после чего машина заваливается на бок.

Информагентство уточняет обстоятельства происшествия в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото, видео: Powernet /VK.com