Экология

«Будет поздним, но бурным»: на Волжской ГЭС увеличивают обороты перед паводком

Экология 07.03.2024 21:39
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07.03.2024 21:39


Росводресурсы увеличивают  сбросы воды на волгоградском гидроузле до 5700-6000 кубометров. Такое решение, сообщает V102.RU, было принято в Росводресурсах сегодня, 7 марта. Новый режим Волжской ГЭС будет действовать с 11 марта по 5 апреля. В настоящее время, напомним, гидроузел работает с оборотами от 4900 до 5000 кубометров в секунду.
В федеральном ведомстве, между тем, уже сделали прогноз на предстоящий паводок. Половодье на Волге и Каме, согласно данным Росгидромета, в текущем сезоне ожидается на 2-3 недели позже среднемноголетних значений. Почти на всей территории водосбора до сих пор лежит снег. На 70% площади в марте температура воздуха прогнозируется ниже средних значений.  
По данным Росгидромета, суммарный приток воды в водохранилища Волги и Камы в феврале составил 8,8 км3 при норме 6,5 км3. В марте ожидается поступление 10-14 км3 воды при норме 9,4 км3, в I квартале прогнозируется приток в пределах 25-31,8 км3 при норме 23,5 км3. Предполоводная сработка на Волжско-Камском каскаде продолжается. Сейчас готовность водохранилищ превышает 60%. К 1 апреля все ёмкости должны быть готовы к приёму весеннего паводка, подчеркнули в Росводресурсах.
Фото из архива V102.RU

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