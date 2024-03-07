



Росводресурсы увеличивают сбросы воды на волгоградском гидроузле до 5700-6000 кубометров. Такое решение, сообщает V102.RU, было принято в Росводресурсах сегодня, 7 марта. Новый режим Волжской ГЭС будет действовать с 11 марта по 5 апреля. В настоящее время, напомним, гидроузел работает с оборотами от 4900 до 5000 кубометров в секунду. Росводресурсы увеличивают сбросы воды на волгоградском гидроузле до 5700-6000 кубометров. Такое решение, сообщает V102.RU, было принято в Росводресурсах сегодня, 7 марта. Новый режим Волжской ГЭС будет действовать с 11 марта по 5 апреля. В настоящее время, напомним, гидроузел работает с оборотами от 4900 до 5000 кубометров в секунду.

В федеральном ведомстве, между тем, уже сделали прогноз на предстоящий паводок. Половодье на Волге и Каме, согласно данным Росгидромета, в текущем сезоне ожидается на 2-3 недели позже среднемноголетних значений. Почти на всей территории водосбора до сих пор лежит снег. На 70% площади в марте температура воздуха прогнозируется ниже средних значений.По данным Росгидромета, суммарный приток воды в водохранилища Волги и Камы в феврале составил 8,8 км3 при норме 6,5 км3. В марте ожидается поступление 10-14 км3 воды при норме 9,4 км3, в I квартале прогнозируется приток в пределах 25-31,8 км3 при норме 23,5 км3. Предполоводная сработка на Волжско-Камском каскаде продолжается. Сейчас готовность водохранилищ превышает 60%. К 1 апреля все ёмкости должны быть готовы к приёму весеннего паводка, подчеркнули в Росводресурсах.