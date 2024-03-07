В Камышине рванула теплотрасса: фонтан кипятка вырвался наружу

Происшествия 07.03.2024 14:33
0
07.03.2024 14:33
В Камышине Волгоградской области произошел порыв на теплотрассе на улице Некрасова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, высота фонтана кипятка, который вырвался из трубы, составляла несколько метров.В администрации городского округа пояснили, что порыв произошел на трубопроводе диаметром 500 мм между домами №№19 и 21 на ул. Некрасова. В настоящее время ряд близлежащих к месту аварии многоэтажек отключены от теплоснабжения.
На месте ликвидации последствий порыва работают сотрудники ОАО «Камышинтеплоэнерго», аварийные бригады ЖКХ. На место происшествия пригнали 5 единиц техники, в том числе экскаватор, автокран, автоцистерны.
В администрации заверили, что работы по устранению аварии будут завершены в кратчайшие сроки.
Видео и скриншот Подсмотрено Камышин VK.com и фото администрации Камышина t.me
Range Rover и такси разбились на оживленном перекрестке в Волгограде07.03.2024 17:01
Происшествия 07.03.2024 17:01
Под Волгоградом отравились осужденные исправцентра при женской колонии07.03.2024 16:58
Происшествия 07.03.2024 16:58
Камера видеонаблюдения зафиксировала ДТП с перевертышем в Волжском07.03.2024 16:34
Происшествия 07.03.2024 16:34
Бунт в колонии строгого режима пресекли в Саратовской области07.03.2024 12:22
Происшествия 07.03.2024 12:22
Куда смотрела? Момент жесткого наезда на волгоградку зафиксировали видеокамеры07.03.2024 10:50
Происшествия 07.03.2024 10:50
Самолет Волгоград-Баку вернули на стоянку из-за неисправности двигателя07.03.2024 09:45
Происшествия 07.03.2024 09:45
В Волгограде нашли мертвым сотрудника радиотелецентра07.03.2024 09:14
Происшествия 07.03.2024 09:14
Aviaincident: в небе под Волгоградом засекли неопознанный БПЛА06.03.2024 19:32
Происшествия 06.03.2024 19:32
Водителя, устроившего «под градусом» смертельное ДТП, осудят в Волгограде05.03.2024 16:48
Происшествия 05.03.2024 16:48
В Камышине Волгоградской области девушка попалась на краже коляски05.03.2024 16:15
Происшествия 05.03.2024 16:15
Юного насильника 33-летней женщины задержали в Волгоградской области05.03.2024 15:43
Происшествия 05.03.2024 15:43
На юге Волгограда в заброшенном доме живьем сгорел бездомный05.03.2024 15:42
Происшествия 05.03.2024 15:42
Трое детей отравились угарным газом в Волгоградской области05.03.2024 11:47
Происшествия 05.03.2024 11:47
Трассу Москва-Волгоград засыпало зерном из перевернувшегося грузовика05.03.2024 10:40
Происшествия 05.03.2024 10:40
Концессии устраняют разлив на Землячке в Волгограде05.03.2024 10:26
Происшествия 05.03.2024 10:26