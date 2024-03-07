Куда смотрела? Момент жесткого наезда на волгоградку зафиксировали видеокамеры





В Центральном районе Волгограда утром 6 марта Peugeot на скорости сбил 46-летнюю женщину. По информации регионального главка МВД, пострадавшая переходила дорогу на ул. Новороссийской по нерегулируемому пешеходному переходу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 08.15.

– По предварительной информации, 38-летняя водитель, управляя автомобилем Peugeot, при повороте налево на ул. Новороссийскую напротив дома № 5 совершила наезд на 46-летнюю пешехода, – сообщили в ведомстве.





Видеокамеры дорожного наблюдения зафиксировали момент наезда. На кадрах видно, как женщина переходит дорогу вместе с другими пешеходами. Пропустив одних, водитель вдруг давит на газ и сбивает волгоградку. От сильного удара женщину отбросило на несколько метров.

По информации полицейских, с места ДТП пострадавшая была доставлена в больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области