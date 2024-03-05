



Прокуратура Советского района Волгограда направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП на Университетском проспекте. Волгоградцу грозит до 12 лет лишения свободы.

Установлено, что 12 декабря прошлого года примерно в 16:00 обвиняемый, управляя автомобилем Renault Scenic, двигался в сторону центра города со скоростью 113 км/ч при разрешенной 60 км/ч. При обгоне молодой человек выехал на встречку, где столкнулся с световой опорой. От полученных травм 21-летний пассажир иномарки на следующий день скончался в реанимации.

– Проверив материалы уголовного дела, прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения, – пояснили в прокуратуре. – Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд.

Свою вину обвиняемый признал частично. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под домашним арестом.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области