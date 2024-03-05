Концессии устраняют разлив на Землячке в Волгограде

Происшествия 05.03.2024 10:26
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05.03.2024 10:26
В Дзержинском районе Волгограда ликвидировали разлив воды и локализовали место повреждения на водопроводе, которое привело к разливу ресурса на поверхность. Как сообщили V102.RU в «Концессиях водоснабжения», работы идут на ул. Космонавтов.
Планируется завершение работ в ближайшее время. На период устранения утечки подача воды потребителям продолжится.
Об инциденте сообщили утром водители, которые двигались по ул. Землячки. Проезжую часть затопили потоки воды.
Фото сайта Концессии водоснабжения (архив)
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