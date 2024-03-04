Расследования

Двоих волгоградцев обвиняют в убийстве медсестры из-за квартиры

Расследования 04.03.2024 13:09
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04.03.2024 13:09


В Волгограде завершено расследование уголовного дела об убийстве 61-летней медицинской сестры, которую лишили жизни из-за квартирного вопроса, передает V102.RU.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, в совершении тяжкого преступления обвиняются 63-летний местный житель и его 51-летний помощник. Мужчины уже ознакомились с материалами дела, которое будет направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

По версии следствия, задумал убийство 63-летний волгоградец, который с 2020 года регулярно конфликтовал с 61-летней женщиной из-за раздела квартиры, которую они оба наследовали. Мужчина предложил своему 51-летнему товарищу совершить убийство конкурентки и тот согласился.

Они добыли оружие, изучили ежедневный маршрут женщины от дома до работы. На преступление мужчины решились 30 марта 2023 года.

- Когда женщина вышла с работы один из обвиняемых проследовал за ней, а другой ожидал их во дворе дома 30 по улице Новодвинской города Волгограда. После того, как потерпевшая зашла во двор, 63-летний фигурант выстрелил ей в голову из имеющегося при нем оружия. Затем, используя нож, при помощи своего сообщника обвиняемый нанес потерпевшей не менее 5 ударов в область грудной клетки. Далее, тело погибшей фигуранты поместили в автомобиль, отвезли его на пустырь, где спрятали в колодце, - рассказали в ведомстве.  

После этого они проникли при помощи ее ключей в квартиру, откуда похитили женские украшения, паспорт и документы, в том числе на спорную жилплощадь.


В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются по нескольким статьям УК РФ: п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище), ч.2 ст.325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа).

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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