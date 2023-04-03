В Волгограде оперативниками ГУ МВД России по региону задержаны подозреваемые в убийстве 61-летней медицинской сестры, об исчезновении которой сообщалось ранее. По предварительным данным, женщина была убита в Дзержинском районе. Причиной расправы, сообщают следователи, стала квартира, из-за которой волгоградка судилась с одним из подозреваемых в убийстве.

– После сообщения об исчезновении женщины следственным отделом по Дзержинскому району было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство», – сообщила 3 апреля официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – В ходе неотложных следственных действий были изъяты записи камер видеонаблюдения, на которых 30 марта примерно в 19.00 женщина запечатлена на территории двора дома №30 по улице Новодвинской. Позже во дворе были обнаружены следы крови и и личные вещи жительницы Волгограда.

Оперативниками МВД совместно со следователями были установлены подозреваемые в убийстве. Ими оказались 62-летний и 50-летний мужчины.

– В ходе допроса 62-летний подозреваемый сообщил, что убийство женщины было им спланировано из-за желания завладеть ее квартирой, которая являлась предметом судебных разбирательств между ними. Установлено, что 30 марта подозреваемый совместно со своим знакомым произвели один выстрел из машины в голову женщины. Затем, фигуранты поместили тело женщины в автомобиль, отвезли его на пустырь в поселок Селезневка, где спрятали тело в колодце.

На место, где было спрятано тело женщины, указал сам подозреваемый.