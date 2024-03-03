Также специалист заверил, что команда хорошо настроилась на старт чемпионата.
- Не могу сказать, что перегорели. Повторюсь, футболисты сражались. Если что-то не получилось, это больше вопросов к главному тренеру, — прокомментировал Сергей Попков.
Специалист посетовал и на плохое качество газона.
- По всей видимости, не очень приноровились к полю. Готовились в более комфортных условиях. Последний микроцикл и предыигровую тренировку провели на синтетике. Ожидали, что будет лучший газон. Но получилось то что есть. Условия равные как для нас, так и для наших соперников. Видимо, они лучше приспособились к полю, — поделился своим мнением спикер.
Главный тренер «Ротора» объяснил замену одного из лидеров коллектива Рамазана Гаджимурадова на 67-й минуте.
- Здесь вопрос не сколько по Рамазану. Он все, что мог, отдавал. Решили поиграть с модельным центрфорвардом. Пришлось кем-то пожертвовать. Выпустили Болова. Это тактическая перестановка, а не потому, что Гаджимурадов не справился с игрой. Все замены хотели направить на освежение игры. Рассчитывали на старания ребят и дали возможность проявить себя, — раскрыл интригу специалист.
Сергей Попков прокомментировал и действия новичков в сегодняшней встрече. Напомним, Никита Чагров занял место в воротах с первых минут. А Ярослав Крашевский, Евгений Мухин, Руслан Болов и Дмитрий Лаврищев вышли на замену. На скамейке остались Бексултан Шамши и Алексей Усанов.
- Очень хочется, чтобы все новобранцы влились и помогли. Пока в бой шли одни старики Поэтому давайте смотреть все вместе, что получится у новичков. Все работают. Есть конкуренция на позициях. Кто-то пораньше пришел, кто-то попозже. Будем следить уже по ходу за ними, — рассказал наставник волгоградцев.
- Спасибо за поддержку. Болельщикам- терпения. Я думаю, что мы еще поборемся. Надеюсь, что покажем хорошую игру и результат, — резюмировал Попков.
Следующий матч «Ротор» проведет на выезде 10 марта против столичного «Велеса».
Фото СК «Ротор» VK.com (архив)