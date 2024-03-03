Спорт

«В бой шли одни старики»: главный тренер объяснился за поражение «Ротора»

Спорт 03.03.2024 21:12
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03.03.2024 21:12


Главный тренер «Ротора» Сергей Попков на послематчевой пресс-конференции после поражения от «Уфы» со счетом 0:1 в первом туре чемпионата Второй лиги группы «Золото» подвел итоги сегодняшнего матча.
- Игра была равная в основном. У нас имелось больше инициативы после пропущенного гола. Соперник играл по счету. Однозначно можно сказать добрые слова в адрес «Уфы». Они максимально навязали нам неудобную игру — закрывали зоны, а у нас было мало пространства. Мы только в паре эпизодов смогли это вскрыть и создать опасные моменты. В общем, в атаке не получилось. Было затруднительно комбинировать на поле. Особенно на подступах к штрафной площади.  Что касается самоотдачи, претензий нет никаких. Все хотели, бились и старались. Но у нас не получился конструктив в завершающей стадии. Гости использовали свой момент, чего мы не сделали. Конечно, очень плохо, что мы так стартовали.  По результату и из-за того, что огорчили наших болельщиков, — выступил наставник сине-голубых.
Также специалист заверил, что  команда хорошо настроилась на старт чемпионата.
- Не могу сказать, что перегорели. Повторюсь, футболисты сражались.  Если что-то не получилось, это больше вопросов к главному тренеру, — прокомментировал Сергей Попков.
Специалист посетовал и на плохое качество газона. 
- По всей видимости, не очень приноровились к полю. Готовились в более комфортных условиях. Последний микроцикл и предыигровую тренировку провели на синтетике. Ожидали, что будет лучший газон. Но получилось то что есть. Условия равные как для нас, так и для наших соперников. Видимо, они лучше приспособились к полю, —  поделился своим мнением спикер.
Главный тренер «Ротора» объяснил замену одного из лидеров коллектива Рамазана Гаджимурадова на 67-й минуте.
- Здесь вопрос не сколько по Рамазану. Он все, что мог, отдавал. Решили поиграть с модельным центрфорвардом. Пришлось кем-то пожертвовать. Выпустили Болова. Это тактическая перестановка, а не потому, что Гаджимурадов не справился с игрой. Все замены хотели направить на освежение игры. Рассчитывали на старания ребят и дали возможность проявить себя, — раскрыл интригу специалист.
Сергей Попков прокомментировал и действия новичков в сегодняшней встрече. Напомним, Никита Чагров занял место в воротах с первых минут. А Ярослав Крашевский,  Евгений Мухин, Руслан Болов и Дмитрий Лаврищев вышли на замену. На скамейке остались Бексултан Шамши и Алексей Усанов.
- Очень хочется, чтобы все новобранцы влились и помогли. Пока в бой шли одни старики  Поэтому давайте смотреть все вместе, что получится у новичков. Все работают.  Есть конкуренция на позициях. Кто-то пораньше пришел, кто-то попозже. Будем следить уже по ходу за ними, — рассказал наставник волгоградцев.
- Спасибо за поддержку. Болельщикам-  терпения. Я думаю, что мы еще поборемся. Надеюсь, что покажем хорошую игру и результат,  — резюмировал Попков.
Следующий матч «Ротор» проведет на выезде 10 марта против столичного «Велеса».
Фото СК «Ротор» VK.com (архив)

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