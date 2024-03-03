



Главный тренер «Ротора» Сергей Попков на послематчевой пресс-конференции после поражения от «Уфы» со счетом 0:1 в первом туре чемпионата Второй лиги группы «Золото» подвел итоги сегодняшнего матча. Главный тренер «Ротора» Сергей Попков на послематчевой пресс-конференции после поражения от «Уфы» со счетом 0:1 в первом туре чемпионата Второй лиги группы «Золото» подвел итоги сегодняшнего матча.

выступил наставник сине-голубых.Также специалист заверил, что команда хорошо настроилась на старт чемпионата.— прокомментировал Сергей Попков.Специалист посетовал и на плохое качество газона.- По всей видимости, не очень приноровились к полю. Готовились в более комфортных условиях. Последний микроцикл и предыигровую тренировку провели на синтетике. Ожидали, что будет лучший газон. Но получилось то что есть. Условия равные как для нас, так и для наших соперников. Видимо, они лучше приспособились к полю, — поделился своим мнением спикер.Главный тренер «Ротора» объяснил замену одного из лидеров коллектива Рамазана Гаджимурадова на 67-й минуте.— раскрыл интригу специалист.Сергей Попков прокомментировал и действия новичков в сегодняшней встрече. Напомним, Никита Чагров занял место в воротах с первых минут. А Ярослав Крашевский, Евгений Мухин, Руслан Болов и Дмитрий Лаврищев вышли на замену. На скамейке остались Бексултан Шамши и Алексей Усанов., — рассказал наставник волгоградцев.— резюмировал Попков.Следующий матч «Ротор» проведет на выезде 10 марта против столичного «Велеса».