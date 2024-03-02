Происшествия

В лесополосе на юге Волгограда найден мертвым адвокат Сергей Хрипунов

Происшествия 02.03.2024 08:49
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02.03.2024 08:49


В Красноармейском районе Волгограда обнаружено тело адвоката Сергея Хрипунова, который специализировался по уголовным делам. Как сообщил V102.RU собственный источник, мужчину без признаков жизни нашли в лесополосе около больницы скорой помощи №15.

На парковке этого медицинского учреждения была найдена иномарка Хрипунова. Известно, что он передвигался на японском кроссовере.

По предварительным данным, на теле мужчины имелись следы укусов животных. Что стало причиной смерти адвоката, пока неизвестно. Обстоятельства его смерти выясняют следственные органы.

В открытых источниках указано, что стаж работы адвоката Хрипунова составляет более 9 лет. На его счету участие в 64 судебных делах, из которых большая часть рассматривалась в Красноармейском районном суде.

В реестре адвокатов Волгоградской области Сергей Хрипунов числится с марта 2019 года.

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