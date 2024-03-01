В Волгоградской области усилят работу по восстановлению лесов





Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе очередного послания Федеральному собранию акцентировал внимание на вопросах сохранения благополучной окружающей среды. Один из тезисов, озвученный главой государства, касался необходимости сохранения и восстановления лесных насаждений. Для Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102», данная работа является одним из приоритетных направлений и ее планируют усилить в ближайшее время.

– В своем послании президент России отдельно остановился на теме охраны окружающей среды, в частности, – сбережения лесных богатств. Прозвучал очень важный посыл – восстановление лесов в регионах России, которое опережает темпы вырубки, обязательно будет продолжено, – отметила, комментируя послание председатель комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева. – Для нашего степного региона с засушливым климатом, в котором большая часть лесов являются рукотворными, – это задача более чем актуальна. Лесистость региона составляет 4,2%. Поэтому все последние годы региональная власть совместно с лесничествами, органами местного самоуправления и армией волонтеров ведет серьезную работу по наращиванию объемов высадки зеленых насаждений на землях лесного фонда, а также развитию инфраструктуры лесничеств.

Ирина Соловьева напомнила, что Волгоградская область входит в пилотный проект по компенсационному восстановлению – и сотни гектаров леса уже высажены взамен вырубленного в другом субъекте страны.

– Экологический совет активно участвует в этой работе, осуществляя общественный контроль за реализацией лесовосстановительных мероприятий, а также организуя экологические акции по высадке деревьев в районах области. Наши совместные усилия приносят свои результаты, – подчеркнула парламентарий. – По итогам 2023 года отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади удаленных деревьев составило 199%, то есть два к одному. План по объему выращивания собственного посадочного материала в питомниках был перевыполнен на 37%. С учетом поставленных Президентом задач деятельность по восстановлению лесов, безусловно, будет усилена.

В ходе оглашения послания Владимир Путин заявил о том, что в России будет создаваться инфраструктура экологического туризма. Напомним, что в Волгоградской области Экологический совет не раз поднимал данную тему, а перспективы обсуждались на дискуссионных площадках и в ходе выездных мероприятий с участием представителей природных парков, турбизнеса и органов местного самоуправления.

– Запрос на развитие данной инфраструктуры в нашем регионе есть, и эта работа ведется, – говорит Ирина Соловтева. – По результатам конкурсных отборов предоставляются субсидии на создание экологических маршрутов, реализацию экопросветительских проектов, направленных на сбережение природного потенциала нашего края. Дальнейшие перспективы развития экотуризма, с учетом поставленных главой государства задач, этой весной будут обсуждаться на «парламентском часе» в Волгоградской областной Думе, посвященном вопросам охраны окружающей среды.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы