Главный врач волгоградской больницы, засветившаяся в уголовном скандале, не признает вины в присвоении денег, которые выплачивались ее подчиненным. Об этом сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.



- Главным врачом больницы в 2022-2023 гг работникам учреждения незаконно назначались выплаты стимулирующего характера и материальная помощь. Впоследствии выплаченные денежные средства передавались руководителю медицинского учреждения и тратились ею по своему усмотрению. По предварительным данным ущерб медицинскому учреждению составил около 300 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре Волгоградской области.



V102.RU ранее сообщало о задержании главного врача больницы №22 Екатерины Матвеевой по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения. Женщину арестовали по решению Красноармейского районного суда до 7 апреля 2024 года и отправили в СИЗО. В настоящее время Екатерина Матвеева освобождена от занимаемой должности, уточнили в прокуратуре. Руководит медучреждением заместитель главного врача по медицинской части Сергей Янин.

Фото: больница №22 / OK.RU

