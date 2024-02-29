Расследования

Главврача волгоградской больницы Матвееву уволили из-за уголовного скандала

Расследования 29.02.2024 17:09
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29.02.2024 17:09


Главный врач волгоградской больницы, засветившаяся в уголовном скандале, не признает вины в присвоении денег, которые выплачивались ее подчиненным. Об этом сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

- Главным врачом больницы в 2022-2023 гг работникам учреждения незаконно назначались выплаты стимулирующего характера и  материальная помощь. Впоследствии выплаченные денежные средства передавались руководителю медицинского учреждения и тратились ею по своему усмотрению. По предварительным данным ущерб медицинскому учреждению составил около 300 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре Волгоградской области.

V102.RU ранее сообщало о задержании главного врача больницы №22 Екатерины Матвеевой по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения. Женщину арестовали по решению Красноармейского районного суда до 7 апреля 2024 года и отправили в СИЗО. В настоящее время Екатерина Матвеева освобождена от занимаемой должности, уточнили в прокуратуре. Руководит медучреждением заместитель главного врача по медицинской части Сергей Янин. 

Фото: больница №22 / OK.RU

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