Спорт

Турнир памяти Героя России Алексея Нагина пройдет в Волгограде

Спорт 29.02.2024 16:25
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29.02.2024 16:25


В Волгограде cо 2 по 3 марта пройдет чемпионат и первенство ЮФО по панкратиону. На соревнованиях, которые пройдут в манеже ВГАФКа,  будут сражаться за победу более 300 спортсменов из восьми субъектов Российской Федерации. Начало боев в 10-00 ч., сообщает V102.RU.
Турнир по традиционному и классическому панкратиону посвящен памяти Героя России Алексея Нагина, который погиб на СВО. Состязания являются отборочными для участия в финале чемпионата и первенства страны, которые пройдут в апреле в  Санкт-Петербурге и Барнауле. Призовые места разыграют юноши и девушки, а также мужчины и женщины в пяти возрастных категориях — 12-13 лет, 14-15,16-17, 18-19 и взрослые от 20 лет и старше.
2 марта определятся триумфаторы и медалисты в традиционном  панкратионе, а на следующий день выявят сильнейших в классической дисциплине.  Утром 3 марта спортсмены и их представители посетят Мамаев курган, где возложат цветы к Вечному огню.
Фото  Волгоградской областной федерации спортивной борьбы
 

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