Турнир памяти Героя России Алексея Нагина пройдет в Волгограде

Фото Волгоградской областной федерации спортивной борьбы
Спорт 29.02.2024 16:25
0
29.02.2024 16:25
Фото Волгоградской областной федерации спортивной борьбы
В Волгограде cо 2 по 3 марта пройдет чемпионат и первенство ЮФО по панкратиону. На соревнованиях, которые пройдут в манеже ВГАФКа, будут сражаться за победу более 300 спортсменов из восьми субъектов Российской Федерации. Начало боев в 10-00 ч., сообщает V102.RU.Турнир по традиционному и классическому панкратиону посвящен памяти Героя России Алексея Нагина, который погиб на СВО. Состязания являются отборочными для участия в финале чемпионата и первенства страны, которые пройдут в апреле в Санкт-Петербурге и Барнауле. Призовые места разыграют юноши и девушки, а также мужчины и женщины в пяти возрастных категориях — 12-13 лет, 14-15,16-17, 18-19 и взрослые от 20 лет и старше. 2 марта определятся триумфаторы и медалисты в традиционном панкратионе, а на следующий день выявят сильнейших в классической дисциплине. Утром 3 марта спортсмены и их представители посетят Мамаев курган, где возложат цветы к Вечному огню.
Фото Волгоградской областной федерации спортивной борьбы
Волгоградский боксер Микаел Арутюнян одержал победу на ринге в Таиланде29.02.2024 15:46
Спорт 29.02.2024 15:46
«Спартак» упрочил лидерство победами в московском бассейне26.02.2024 19:19
Спорт 26.02.2024 19:19
Определился соперник «Динамо-Синары» в полуфинале Кубка России26.02.2024 15:22
Спорт 26.02.2024 15:22
Баталии в родном бассейне принесли две победы девушкам «Спартака»26.02.2024 08:48
Спорт 26.02.2024 08:48
«Зарядились на победу»: «Динамо-Синара» разгромило «Луч» в Волгограде25.02.2024 19:39
Спорт 25.02.2024 19:39
«Вы – половина нас»: гандболистки «Динамо-Синары» раскрыли секреты болельщикам25.02.2024 09:35
Спорт 25.02.2024 09:35
Юные волгоградки стали чемпионками первенства РФ по гандболу24.02.2024 16:13
Спорт 24.02.2024 16:13
«Каустик» проиграл «Чеховским медведям» три мяча24.02.2024 07:54
Спорт 24.02.2024 07:54
«Ротор» арендовал Ярослава Крашевского из «Спартака»22.02.2024 18:04
Спорт 22.02.2024 18:04
«Ротор» заключил контракт с Алексеем Усановым21.02.2024 11:54
Спорт 21.02.2024 11:54
«Динамо-Синара» вырвало ничью в матче со «Звездой»20.02.2024 21:39
Спорт 20.02.2024 21:39
«Ротор» обыграл в Турции «Балтику» из премьер-лиги20.02.2024 08:11
Спорт 20.02.2024 08:11
«Ротор» подписал пятого новичка Руслана Болова19.02.2024 17:20
Спорт 19.02.2024 17:20
«Каустик» в родных стенах уступил «Динамо-Сунгуль»19.02.2024 08:13
Спорт 19.02.2024 08:13
«Спартак» подтвердил лидерство победами над казанскими ватерполистами17.02.2024 21:14
Спорт 17.02.2024 21:14