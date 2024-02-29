Турнир памяти Героя России Алексея Нагина пройдет в Волгограде





В Волгограде cо 2 по 3 марта пройдет чемпионат и первенство ЮФО по панкратиону. На соревнованиях, которые пройдут в манеже ВГАФКа, будут сражаться за победу более 300 спортсменов из восьми субъектов Российской Федерации. Начало боев в 10-00 ч., сообщает V102.RU.

В Волгограде cо 2 по 3 марта пройдет чемпионат и первенство ЮФО по панкратиону. На соревнованиях, которые пройдут в манеже ВГАФКа, будут сражаться за победу более 300 спортсменов из восьми субъектов Российской Федерации. Начало боев в 10-00 ч., сообщает V102.RU.

Турнир по традиционному и классическому панкратиону посвящен памяти Героя России Алексея Нагина, который погиб на СВО. Состязания являются отборочными для участия в финале чемпионата и первенства страны, которые пройдут в апреле в Санкт-Петербурге и Барнауле. Призовые места разыграют юноши и девушки, а также мужчины и женщины в пяти возрастных категориях — 12-13 лет, 14-15,16-17, 18-19 и взрослые от 20 лет и старше.2 марта определятся триумфаторы и медалисты в традиционном панкратионе, а на следующий день выявят сильнейших в классической дисциплине. Утром 3 марта спортсмены и их представители посетят Мамаев курган, где возложат цветы к Вечному огню.