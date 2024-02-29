Спорт

Волгоградский боксер Микаел Арутюнян одержал победу на ринге в Таиланде

Спорт 29.02.2024 15:46
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29.02.2024 15:46


Волгоградский боксер Микаел Арутюнян сегодня, 29 февраля, в столице Таиланда Бангоке оказался сильнее местного спортсмена Виры Чуенпхака. Бой завершился победой Микаела нокаутом в третьем раунде, сообщает V102.RU.
 
Отметим, что ранее в своей карьере Арутюнян становился чемпионом Азии в легком весе. Но в конце декабря 2023 года Микаел проиграл тайскому боксеру в битве за звание чемпиона  Азии среди профессионалов при крайне спорных судейских решениях. Эта неудача повлекла за собой потерю рейтинговых очков, однако сегодняшний выигрыш позволит волгоградцу подняться в рейтинге и откроет в дальнейшем возможность сразиться за мировой чемпионский титул в легком весе.
 
Добавим, что 28-летний Арутюнян родился в Армении, но первых успехов в карьере он достиг в Волгограде. Всего на счету Микаэла восемь  поединков и семь одержанных побед.   
 
Фото: Соцсети Микаэля Арутюняна

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