Волгоградский боксер Микаел Арутюнян одержал победу на ринге в Таиланде

Отметим, что ранее в своей карьере Арутюнян становился чемпионом Азии в легком весе. Но в конце декабря 2023 года Микаел проиграл тайскому боксеру в битве за звание чемпиона Азии среди профессионалов при крайне спорных судейских решениях. Эта неудача повлекла за собой потерю рейтинговых очков, однако сегодняшний выигрыш позволит волгоградцу подняться в рейтинге и откроет в дальнейшем возможность сразиться за мировой чемпионский титул в легком весе.
Добавим, что 28-летний Арутюнян родился в Армении, но первых успехов в карьере он достиг в Волгограде. Всего на счету Микаэла восемь поединков и семь одержанных побед.
Фото: Соцсети Микаэля Арутюняна