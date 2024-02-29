Происшествия

Пожар на складе пиломатериалов тушат в Волгограде

Происшествия 29.02.2024 07:06
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29.02.2024 07:06


В Советском районе Волгограда огнеборцы тушат пожар на складе пиломатериалов, передает V102.RU.

По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании одноэтажного здания на улице Слесарной поступило в оперативные службы в 2.10.

- Произошло возгорание одноэтажного здания размером 20х15 внутри на площади 1000 кв. м. Предварительно погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Привлекался к тушению от МЧС России 16 единиц техники и 42 человека личного состава, - сообщили в ведомстве.


Распространение огня удалось остановить за 1,5 часа. В 3.40 была объявлена локализация пожара на площади 1000 кв. м.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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