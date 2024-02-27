Волгоградцам напомнили, какие налоги нужно заплатить до 28 февраля





В УФНС России по Волгоградской области жителям напомнили о том, что в среду, 28 февраля, истекает срок уплаты ряда налогов. В налоговой службе перечислили их полный перечень.

Так, волгоградским налогоплательщикам необходимо уплатить:

ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за январь 2024 г.;

второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций, подлежащему уплате в 1 квартале 2024 г.;

налог на прибыль организаций, удержанный при выплате доходов налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за январь 2024 г.;

страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за январь 2024 г.;

сумма исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 февраля 2024 г.;

1/3 НДС за 4 квартал 2023 г.;

налог на имущество организаций, транспортный и земельный налоги за 2023 г.;

НДПИ за январь 2024 г.;

налог на профессиональный доход за январь 2024 г.;

акцизы за январь 2024 г.;

налог за январь 2024 г., уплачиваемый в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН;

ЕСХН за январь 2024 г., уплачиваемый в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Также в УФНС напоминают, что 5 марта наступит срок уплаты суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 по 29 февраля 2024 года. При этом не позднее 4 марта необходимо представить уведомления об исчисленных суммах по НДФЛ при выплате доходов с 23 по 29 февраля 2024 года (отчетный период – «21/12»).