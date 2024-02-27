Экология

В Волгограде владельца грузовика наказали на четверть миллиона за сброс отходов в овраг

Экология 27.02.2024 07:44
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27.02.2024 07:44


Советский районный суд Волгограда обязал владельца грузового автомобиля возместить более 220 тысяч рублей в качестве вреда, причиненного почвам в результате сброса отходов в овраг. 

Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, факт сброса насыпного грунта после проведения земельных работ на территории Дзержинского района Волгограда по ул. Покрышкина был выявлен в феврале 2023 года. Было установлено, что собственником транспортного средства, с которого осуществлен сброс отходов на почву, является физическое лицо.

За нарушение природоохранного законодательства мужчину оштрафовали по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ на 40 тысяч рублей. Кроме того, был рассчитан размер вреда, нанесенный почвам, но мужчина добровольно его оплачивать не стал. В отношении него был подан иск в суд.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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