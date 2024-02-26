



Устроившего ДТП с иномаркой водителя «ВАЗ-2112» в Тракторозаводском районе Волгограда разыскивают полицейские. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в результате столкновения пострадали водитель и 21-летний пассажир Ford Focus.

По предварительной информации, накануне в 21:34 волгоградец, управляя «ВАЗ-2112», напротив дома №66 по улице Шурухина выехал на встречку и столкнулся с иномаркой. После этого мужчина скрылся с места ДТП. Сейчас сбежавшего водителя разыскивает полиция.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области