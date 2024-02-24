Происшествия

«Мертвые свиньи лежали на дороге»: под Волгоградом сгорел цыганский хоздвор

Происшествия 24.02.2024 17:21
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24.02.2024 17:21


В Михайловке Волгоградской области в ночь на 23 февраля произошел очередной пожар – сгорела хозпостройка, где содержались животные. Как сообщает V102.RU со ссылкой на местный интернет-ресурс «Новое время», происшествие случилось в поселке Себрово на улице Черниговская.
По словам очевидцев, цыгане держали здесь свиней, многие из которых погибли в огне – трупы животных лежали и на дороге во время тушения пожара. За живностью ухаживал мужчина без определенного места жительства, который едва спасся от огня. Соседи утверждают, что на этом участке царит  настоящая антисанитария, в частности, здесь ползали  полчища крыс.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 23-16 ч.

- Горел дом площадью 16 квадратных метров и размером 4 на 4 метра, - прокомментировали в ведомстве. - Возгорание было потушено в 23-36 ч. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

Жители неоднократно жаловались на вонь, которая доносилась с хоздвора, в администрацию городского округа. Но мер, по их словам, никаких не предпринималось. При этом разрешения на ведение подсобного хозяйства у обитателей цыганского табора нет. К слову,  горят хозпостройки здесь уже третий раз за последние два года.
Скриншот видео "Новое время"

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