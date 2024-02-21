На юге Волгограда ухаживание за девушкой обернулось поножовщиной

В Красноармейском районе Волгограда задержан 27-летний ранее судимый местный житель, который из-за девушки нанес ножевые ранения двоим мужчинам. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, конфликт произошел на улице около пивного бара, где отдыхали пострадавшие.

Установлено, что в питейном заведении одному их парней приглянулась незнакомая девушка и он начал оказывать ей знаки внимания. Когда приятели собрались домой, то к бару подъехал знакомый девушки. Он достал нож и нанес соперникам несколько ударов.

В результате двое пострадавших 19 и 25 лет были доставлены в больницу с проникающими ножевыми ранениями.

Нападавший по решению суда взят под стражу. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч.3 ст. 111 УК РФ) ему грозит до 12 лет лишения свободы.