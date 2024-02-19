В Волжском арестовали создательницу кредитной пирамиды





Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Кристины Гвоздевой, подозреваемой в мошенничестве. Как сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 33-летняя волжанка с июня по декабрь 2022 года привлекала вкладчиков для инвестирования денежных средств в деятельность КПК «Развитие», осуществлявшего выдачу займов юридическим и физическим лицам под высокий процент. Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Кристины Гвоздевой, подозреваемой в мошенничестве. Как сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 33-летняя волжанка с июня по декабрь 2022 года привлекала вкладчиков для инвестирования денежных средств в деятельность КПК «Развитие», осуществлявшего выдачу займов юридическим и физическим лицам под высокий процент.

По разработанной схеме потенциальные вкладчики оформляли на себя кредит, передавали заемные денежные средства Гвоздевой для вложения в КПК «Развитие». При этом гражданам обещали полное погашение кредитных обязательств через 7 месяцев после получения займа и высокий доход от инвестиций в кооператив. Таким образом, подозреваемая получила от семи потерпевших денежные средства на общую сумму 9 073 703 руб. Однако, как полагает следствие, в действительности Гвоздева исполнять взятые на себя обязательства не намеревалась, воспользовавшись похищенным по своему усмотрению.

По разработанной схеме потенциальные вкладчики оформляли на себя кредит, передавали заемные денежные средства Гвоздевой для вложения в КПК «Развитие». При этом гражданам обещали полное погашение кредитных обязательств через 7 месяцев после получения займа и высокий доход от инвестиций в кооператив. Таким образом, подозреваемая получила от семи потерпевших денежные средства на общую сумму 9 073 703 руб. Однако, как полагает следствие, в действительности Гвоздева исполнять взятые на себя обязательства не намеревалась, воспользовавшись похищенным по своему усмотрению.

Постановлением Волжского городского суда Волгоградской области Гвоздевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 марта 2024 года. Защитник Гвоздевой просила отменить постановление городского суда, ссылаясь на то, что подозреваемая скрываться от следствия и суда не намерена.Однако, проверив представленные материалы и обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции оставил без изменения избранную в отношении Кристины Гвоздевой меру пресечения.