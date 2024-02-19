33-летний волгоградец осужден за нарушение требований по защите гостайны. Как сообщили V102.RU в УФСБ по Волгоградской области, сотрудник одного из предприятий, имеющий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну с грифом «совершенно секретно», нарушил принятое в отношении него решение о временном ограничении права на выезд за пределы страны.
Запрет на выезд действовал до июня 2024 года, однако мужчина, проигнорировав указанное решение, выехал за границу.
Следственным отделом УФСБ в отношении волгоградца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283.2 УК России.
Адлерский районный суд Сочи Краснодарского края признал волгоградца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283.2 УК России, и оштрафовал его на 250 тысяч рублей. При этом максимальное наказание по данной статье предусматривает срок лишения свободы до 3 лет.