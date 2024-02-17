Происшествия

Под Волгоградом 64-летний мужчина задохнулся из-за пригоревшей еды

Происшествия 17.02.2024 21:42
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17.02.2024 21:42


В рабочем поселке Новониколаевский Волгоградской области 64-летний мужчина погиб в своей квартире из-за собственной неосторожности. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственные источники, несчастный случай произошел накануне в доме №108 по ул. Народная.
Тревогу забили соседи, которые почувствовали запах гари, идущий из одной квартиры. Когда туда попали пожарные,  они обнаружили тело жильца. Причиной задымления стала пригоревшая пища на плите. Эвакуация жильцов не проводилась.


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