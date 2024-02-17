Расследования

Ударившего в магазине девушку неадеквата задержали в Волгограде

Расследования 17.02.2024 13:14
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17.02.2024 13:14



Волгоградские полицейские  в течение нескольких часов установили личность мужчины, который без всякой причины ударил ногой девушку в продовольственном магазине на 2-й Горной улице. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает V102.RU. Выяснилось, что так неадекватно повел себя  45-летний местный житель. Мотивы  агрессивного поступка выясняются.
Напомним, ранее сообщалось, что в одном из магазинов Краснооктябрьского района Волгограда один из покупателей нанес удар ногой девушке. После чего спокойно вышел из супермаркета. 20-летняя волгоградка обратилась с заявлением в полицию.
Происшествие случилось в супермаркете, расположенном недалеко от ЖК «Олежкина слобода». Видео с инцидентом попало в анонимные Telegram-каналы.


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