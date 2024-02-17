Ударившего в магазине девушку неадеквата задержали в Волгограде

Происшествие случилось в супермаркете, расположенном недалеко от ЖК «Олежкина слобода». Видео с инцидентом попало в анонимные Telegram-каналы.
Расследования 17.02.2024 13:14
0
17.02.2024 13:14
Происшествие случилось в супермаркете, расположенном недалеко от ЖК «Олежкина слобода». Видео с инцидентом попало в анонимные Telegram-каналы.
Волгоградские полицейские в течение нескольких часов установили личность мужчины, который без всякой причины ударил ногой девушку в продовольственном магазине на 2-й Горной улице. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает V102.RU. Выяснилось, что так неадекватно повел себя 45-летний местный житель. Мотивы агрессивного поступка выясняются.Напомним, ранее сообщалось, что в одном из магазинов Краснооктябрьского района Волгограда один из покупателей нанес удар ногой девушке. После чего спокойно вышел из супермаркета. 20-летняя волгоградка обратилась с заявлением в полицию.
Происшествие случилось в супермаркете, расположенном недалеко от ЖК «Олежкина слобода». Видео с инцидентом попало в анонимные Telegram-каналы.
В Волгограде 17-летний подросток жестоко зарезал мужчину. Убийство раскрыли спустя 22 года16.02.2024 11:33
Расследования 16.02.2024 11:33
Врача-травматолога в Волгоградской области осудили за мелкое взяточничество15.02.2024 21:24
Расследования 15.02.2024 21:24
Осквернившую в Волгограде «Родину-мать» блогера не выпустят из СИЗО15.02.2024 18:08
Расследования 15.02.2024 18:08
Под Волгоградом в День всех влюбленных мужчина обокрал и бросил сожительницу15.02.2024 13:01
Расследования 15.02.2024 13:01
Под Волгоградом посиделки сторожей в День святого Валентина обернулись убийством15.02.2024 10:26
Расследования 15.02.2024 10:26
Андрей Бочаров провел заседание Антитеррористической комиссии в Волгограде14.02.2024 13:04
Расследования 14.02.2024 13:04
Защита сбившего в Волгограде школьника Виноградова требует смягчить приговор14.02.2024 12:32
Расследования 14.02.2024 12:32
Компанию лжеполицейских осудили в Волгограде за разбой в ГСК14.02.2024 11:49
Расследования 14.02.2024 11:49
МВД: задержаны похитители 3,8 млн рублей из банкомата в Волгограде14.02.2024 09:49
Расследования 14.02.2024 09:49
Бастрыкин разберется с подозрительным банкротством волгоградского СНТ13.02.2024 21:58
Расследования 13.02.2024 21:58
Техники продаж в автосалоне «Аларм» изучат полиция Волгограда и Роспотребнадзор13.02.2024 17:47
Расследования 13.02.2024 17:47
В Волгограде двоим валютчикам грозит 7 лет колонии13.02.2024 17:06
Расследования 13.02.2024 17:06
Задержанных ФСБ мужа и жену в Волгограде приговорили к 26 годам на двоих13.02.2024 12:37
Расследования 13.02.2024 12:37
Под Волгоградом убийство прохожего за отказ дать закурить раскрыли по следу ДНК13.02.2024 12:05
Расследования 13.02.2024 12:05
Волгоградский полицейский спас покупателя в супермаркетете13.02.2024 11:47
Расследования 13.02.2024 11:47