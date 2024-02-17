Происшествия

Под Волгоградом бойфренд из Интернета обокрал знакомую

Происшествия 17.02.2024 11:16
0
17.02.2024 11:16


Полицейские задержали подозреваемого в краже более миллиона рублей у жительницы Волжского. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 53-летняя женщина познакомилась в Интернете с мужчиной, который приехал к ней в гости. Бойфренд погостил у волжанки сутки, а потом уехал. И прихватил с собой 1,3 миллиона рублей, принадлежавших волжанке.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний волгоградец, ранее судимый за совершение мошенничества и грабежа.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
17.02.2024 12:22
Происшествия 17.02.2024 12:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.02.2024 09:52
Происшествия 17.02.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.02.2024 21:54
Происшествия 16.02.2024 21:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.02.2024 15:30
Происшествия 16.02.2024 15:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.02.2024 12:47
Происшествия 16.02.2024 12:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.02.2024 11:45
Происшествия 16.02.2024 11:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.02.2024 10:43
Происшествия 16.02.2024 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.02.2024 10:41
Происшествия 16.02.2024 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2024 18:52
Происшествия 15.02.2024 18:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2024 17:29
Происшествия 15.02.2024 17:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2024 17:20
Происшествия 15.02.2024 17:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2024 13:48
Происшествия 15.02.2024 13:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2024 10:51
Происшествия 15.02.2024 10:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2024 10:36
Происшествия 15.02.2024 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2024 08:43
Происшествия 15.02.2024 08:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:22
«Там лежит труп»: под Волгоградом в ДТП с тремя автомобилями погиб человекСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде 17 УК накажут за лед во дворахСмотреть фотографии
11:16
Под Волгоградом бойфренд из Интернета обокрал знакомуюСмотреть фотографии
10:34
Волгоградцев предупредили о помехах в телевизоре с 21 февраляСмотреть фотографии
09:52
Под Волгоградом пролетели красные неопознанные объектыСмотреть фотографии
09:25
Росстат: отток населения Волгоградской области снизился до 1738 человекСмотреть фотографии
08:03
«Динамо-Синара» объявило конкурс лучшей афиши матчаСмотреть фотографии
06:55
«По-русски не говорит»: потерявший память мужчина пропал в СНТ ВолгоградаСмотреть фотографии
06:16
В школе № 16 Волгограда увековечили память погибших в СВО офицеровСмотреть фотографии
21:54
Сбежавшего после массового ДТП пьяного водителя задержали в Волгограде: видеоСмотреть фотографии
20:57
Какие сюрпризы волгоградцам приготовила погода на выходныеСмотреть фотографии
20:05
Концерты, выставки и стендап-шоу: что посетить на выходных в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:53
В Волгоградской области малыш обварился кипятком. Ребенка эвакуировали санавиациейСмотреть фотографии
18:14
Ночной ремонт дорог стартует в Волгограде: список адресовСмотреть фотографии
17:47
Волгоградцы безжалостно выбрасывают русских классиков на помойкуСмотреть фотографии
16:57
Сталактиты разрослись на чердаке жилого дома с дырявой крышей в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:30
Ирина Волк опубликовала еще одно видео с пнувшим волгоградку мужчинойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:30
«Добирались на перекладных»: трамваи в Волгограде испытывают горожан на прочностьСмотреть фотографии
14:19
В Волгограде ИП Галкиной доверили проект благоустройства на улице ТитоваСмотреть фотографии
13:56
Посетительница суда в Волжском села в лужу из-за скандального видеоСмотреть фотографии
12:47
Под Волгоградом студенту грозит 20 лет тюрьмы за неправильный выбор работыСмотреть фотографии
12:20
«Подарки любимым»: Ворошиловский торговый центр объявил о новой акцииСмотреть фотографии
11:48
Путин назначил в Волгоградской области новых судейСмотреть фотографии
11:45
МВД заинтересовало видео с пнувшим в пах волгоградку мужчинойСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде 17-летний подросток жестоко зарезал мужчину. Убийство раскрыли спустя 22 годаСмотреть фотографии
11:12
Под Волгоградом у поступившей в частный питомник собаки проявилось бешенствоСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде водитель «ГАЗели» устроил «кучу-малу» из фургонов и сбежалСмотреть фотографии
10:41
В магазине Волгограда неизвестный ударил ногой в пах девушку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
Мужчину с провалами в памяти в шапке-ушанке ищут в ВолжскомСмотреть фотографии
08:09
11 жителей Волгоградской области заразились бруцеллезомСмотреть фотографии
 