Под Волгоградом бойфренд из Интернета обокрал знакомую

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Происшествия 17.02.2024 11:16
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17.02.2024 11:16
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Полицейские задержали подозреваемого в краже более миллиона рублей у жительницы Волжского. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 53-летняя женщина познакомилась в Интернете с мужчиной, который приехал к ней в гости. Бойфренд погостил у волжанки сутки, а потом уехал. И прихватил с собой 1,3 миллиона рублей, принадлежавших волжанке.Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний волгоградец, ранее судимый за совершение мошенничества и грабежа.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
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