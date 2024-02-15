Происшествия

Банду подростков задержали в Волгограде за нападения на прохожих с молотком

Происшествия 15.02.2024 13:48
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15.02.2024 13:48


Полицейские задержали в  Волгограде троих подростков, которые нападали на прохожих на улице с молотком и отбирали деньги и ценные вещи. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в полицию поступили заявления от троих жителей Тракторозаводского района, пострадавших от грабителей.

- Во всех случаях к потерпевшим на улице подбегали неизвестные и, угрожая молотком, забирали деньги, ювелирные украшения, мобильные телефоны, банковские карты. При этом одного из граждан нападавшие избили, и он был госпитализирован с многочисленными ушибами и переломами, - рассказали в  главке.

Установлено, что нападения совершают трое местных жителей в возрасте 16, 17 и 18 лет. 

Подростки во всем сознались. С их слов, похищенное они сдавали в ломбарды и скупки, а деньги тратили на личные нужды. Сумма ущерба устанавливается.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Решением суда фигуранты уголовного дела заключены под стражу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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