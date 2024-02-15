В Октябрьском районе Волгоградской области ночные посиделки двух мужчин в День святого Валентина закончились жестоким убийством, сообщает V102.RU.

— Светлоярский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Фигурант дела задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 14 февраля 2024 года подозреваемый находился на территории сельскохозяйственной базы в селе Жутово-1, где работал сторожем. Ночью к нему прибыл его 25-летний знакомый. Мужчины начали распивать алкоголь.

— В процессе застолья между ними возник конфликт. Потерпевший бросился с кулаками на своего старшего товарища, тот схватил нож и ударил оппонента ножом в шею, затем добил лопатой, — рассказал информагентству руководитель Светлоярского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Виктор Рассказов. — Ранение оказалось для 25-летнего мужчины смертельным, он скончался на месте происшествия.





Как стало известно журналистам «Высоты 102», после того, как задержанный ударил ножом своего приятеля, он принялся резать последнему шею. И задержанный, и погибший ранее не попадал ив поле зрения правоохранительных органов. Оба работали сторожами.

Напомним, в Волгоградской области рецидивист убил ножом в шею инвалида и похвастался своим друзьям. Труп с резаной раной шеи и колото-резаным ранением брюшной полости слева обнаружили 11 февраля в станице Кременской недалеко от здания школы.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области