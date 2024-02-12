Расследования

В Волгоградской области рецидивист убил ножом в шею инвалида. И похвастался своим друзьям

Расследования 12.02.2024 11:04
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12.02.2024 11:04


В Клетском районе Волгоградской области накануне неоднократно судимый мужчина ударом ножа в шею убил 63-летнего местного жителя. Как стало известно V102.RU от собственного источника, погибший был инвалидом II группы. 

По сведениям «Высоты 102», труп с резаной раной шеи и колото-резаным ранением брюшной полости слева обнаружили 11 февраля в станице Кременской недалеко от здания школы. 

— Серафимовичский МрСО СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — По подозрению в совершении преступления следователи СКР задержали 51-летнего мужчину, который накануне был в гостях у погибшего.

По версии следствия, 11 февраля 2024 года труп погибшего пенсионера нашли в одном из частных домов по улице Паромной в станицы Кременской. Задержанный пояснил, что между ним и погибшим после употребления  спиртного возник конфликт. Мужчина схватил нож и нанес своему знакомому несколько ударов в область шеи и живота. Потерпевший скончался на месте. 

— При проведении осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли предметы, имеющие доказательственное значение, — добавили в волгоградском следкоме. — Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», фигурант уголовного дела неоднократно привлекался к уголовной отнесенности, в том числе и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Задержанный после убийства похвастался своим друзьям совершенным преступлением. Последние обратились в правоохранительные органы. 

Фото: архив ИА «Высота 102»      

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