Спорт

«Динамо-Синара» на классе разгромило «Университет»

Спорт 14.02.2024 21:37
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14.02.2024 21:37


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 14 февраля, в очередном туре предварительного этапа Суперлиги на домашней арене уверенно разобрались с «Университетом»  из Ижевска - 35:17. Бело-голубые одержали четвертую победу подряд в чемпионате и продолжают лидировать в группе «Б», сообщает V102.RU.
Несмотря на большую дистанцию между командами в турнирной таблице, игра началась в равной борьбе. На самом старте волгоградские спортсменки получили право на пенальти, который реализовала Виктория Турусина.  Затем Арина Безбабных и Дария Низовцева из стана соперниц отличились дважды подряд c обеих сторон. На восьмой минуте Екатерина Береснева промахнулась с семиметрового, а в следующей атаке Алина Загороднева дальним попаданием увеличила преимущество хозяек до двух мячей. В начале второй трети тайма голкипер «Синары» Надежда Колесникова отразила бросок Виктории Вахрушевой. Следом Анастасия Чешева завершила контратаку и сделала счет 6:3 в пользу бело-голубых.
В середине первой половины матча команда из Удмуртии приблизилась к оппоненткам на минимальное расстояние. Олегу Кулешову пришлось вмешиваться в ситуацию и брать тайм-аут. Это решение 49-летнего специалиста  подкорректировать действия своих подопечных оказалось ключевым. Следующий десятиминутный отрезок динамовки выиграли со счетом 8:0 и заметно оторвались от ижевских гандболисток. Заметный голевой вклад внесли и Анастасия Шкитина с Софьей Васильевой и Алиной Загородневой, неоднократно поразившие ворота «Университета» в концовке первых 30 минут встречи. К перерыву «Динамо-Синара» лидировало - 18:11.
Второй тайм начался с сейва вратаря «Динамо» Марии Дувакиной, а следом хозяйки совершили решающий рывок на пути к победе, забив семь голов подряд. Отметилась результативным действием юная Алена Алексеева с пенальти. Бомбардирские качества продемонстрировала и опытная Марина Судакова. С течением времени  стал сказываться разный класс соперников. Бело-голубые не давали повода усомниться в своем превосходстве, постепенно наращивая и без того весомый отрыв.
Вдобавок ко всему и голкипер Анна Верещак действовала практически безупречно на последнем рубеже, уверенно спасая  команду от необязательных пропущенных бросков.  Финал поединка прошел под контролем хозяек, оформлявших результативные действия на любой вкус и радовавших  преданных болельщиков  игрой на кураже и в свое удовольствие. Итоговый выигрыш «Динамо-Синары» со счетом 35:17 не вызывает вопросов. Удачный результат помог поклонникам команды обрести дополнительные положительные эмоции от сегодняшнего успеха.    
Алина Загороднева стала одновременно лучшим страйкером в составе победительниц с семью мячами и лучшим игроком волгоградского коллектива. У Марины Судаковой и Анастасии Шкитиной по шесть голов. Бело-голубые набрали 27 очков и продолжают единолично лидировать во второй шестерке Суперлиги. В следующем матче подопечные Олега Кулешова 20 февраля на выезде сыграют со своими ближайшими преследовательницами в турнирной таблице — подмосковной «Звездой».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com


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