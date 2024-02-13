Спорт

«Каустик» скатился на 11-е место в Суперлиге после проигрыша в Ставрополье

Спорт 13.02.2024 08:51
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13.02.2024 08:51


Волгоградский «Каустик» накануне, 12 февраля, уступил в Ставрополе местному «Виктору» со счетом 35:36 и  прервал свою трехматчевую победную серию в розыгрыше Суперлиге, сообщает V102.RU.
 
В прошлом матче «химики» проиграли уфимскому «Акбузату» на выезде в Кубке России и покинули турнир. Поэтому теперь подопечные Дмитрия Бочарникова полностью сосредоточились на борьбе в чемпионате, где им предстоит отчаянное сражение за выживание. Перед выездом в Ставрополь «Каустик» усилился 31-летним экс-игроком питерского «Зенита» Виктором Бабкиным, который является воспитанником волгоградского гандбола. Новичок дебютировал за свою новую команду как раз в поединке с «Виктором».
 
Первый мяч во вчерашней встрече забросил Данила Иванов. Далее хозяева отличились трижды подряд, но голы Даниила Кольцова и Вадима Ибракова помогли волгоградцам догнать соперников. До конца второй десятиминутки «химики» активно преследовали ставропольскую команду, наступая им на пятки. Никита Ларин и Кольцов сократили отставание до минимума. Вскоре ставропольские гандболисты выиграли двухминутный отрезок со счетом 4:0 и заметно оторвались от оппонентов. Дмитрий Бочарников взял тайм-аут. Вслед за небольшим отдыхом и полученными тактическими указаниями от своего наставника расколдовал чужие ворота Ларин, реализовавший пенальти.  Он же и отметился заключительным точным попаданием в тайме на последней минуте, сделавшим счет по итогам первой половины 20:16 в пользу «Виктора».
 
После перерыва хозяева долгое время контролировали ситуацию на площадке и в определенные моменты лидировали с разницей в несколько мячей. Только в финальную десятиминутку голы Иванова и Виктора Бабкина позволили «Каустику» приблизиться к ставропольским гандболистам вплотную — 30:31. Буквально до самого финала игра продолжала развиваться по одному и тому же сценарию. «Виктор» имел стабильное преимущество в один-два мяча, а «химики» прикладывали всевозможные усилия для спасения, но волгоградцам банально не хватило времени, чтобы уйти от поражения. Иванов в самой концовке оформил дубль, однако «Виктор» удержал свою тяжелую победу с итоговым счетом 36:35.
 
После этого поражения «Каустик» опустился с девятого места, дающее право избежать стыковых матчей за выживание в конце сезона с клубами из Высшей лиги, на одиннадцатую позицию. В следующем матче 18 февраля «Каустик» примет дома «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области. В первом круге эти команды сыграли между собой вничью — 29:29.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ГК «Каустик» VK.com

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