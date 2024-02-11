Происшествия

В Волгограде сотрудники МЧС вынесли из сугробов двух обмороженных женщин

Происшествия 11.02.2024 21:19
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11.02.2024 21:19


Тревожный звонок поступил вечером 11 февраля из Тракторозаводского района Волгограда, где в сугробах потерялись две сестры. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, женщины заблудились на территории СНТ «Дзержинец». Они не могли найти дорогу и выйти к остановке, потеряли друг друга и едва не замерзли в снегу.

За помощью в оперативные службы по телефону обратилась одна из женщин.

- Жительница города-героя рассказала, что непогода застала их с сестрой врасплох, и они заблудились в районе СНТ «Дзержинец», - сообщили в ведомстве. - Ситуацию осложнял пронизывающий ветер и отрицательная температура воздуха. 

В ведомстве рассказали, что в связи с заснеженными дорогами в дачном массиве  спасатели отправились на поиски пешком и отыскали обессиленную волгоградку. Вскоре в радиусе 300 метров была найдена и ее сестра.

- Пожарные донесли их до кареты скорой помощи и передали  врачам. С обморожением  конечностей второй степени женщин доставили в больницу, где им будет оказана вся необходимая помощь, - сообщили в региональном МЧС.

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