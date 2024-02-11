В обладмине прокомментировали ситуацию по ЧС в Котельниково

В городе Котельниково Волгоградской области, где введен режим ЧС, ведутся работы по ликвидации последствий ледяного дождя, передает V102.RU.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые привели к обрывам проводов и линий электропередач на территории района, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Котельниковского муниципального района, введен режим ЧС муниципального значения с 11 февраля 2024 года. Это необходимо для привлечения дополнительных сил и принятии дополнительных мер для ликвидации последствий стихии, - сообщили в администрации региона.

В городе 7 котельных из 8 работают в штатном режиме за счет резервных источников энергоснабжения, жители района обеспечены теплом. Ведутся работы по восстановлению линий электропередач.

Ранее сообщалось, что в Котельниково нет света, а из-за этого наблюдаются перебои с водой и отоплением.





Для устранения порывов на ЛЭП привлекаются специалисты из Волгограда и районов области. В районе задействовано 3 бригады и 3 единицы техники ПАО «Россети Юг», 5 бригад и 10 единиц техники РЭС, дополнительно привлекаются специалисты «Волгоградэнерго» Волжского и Алексеевского района.

Муниципальные службы района занимаются распиловкой поваленных деревьев, повредивших линии электропередачи. Привлечено порядка 60 специалистов коммунальных служб и более 10 единиц техники. Задействуются также дополнительные силы и техника.

Фото читателей ИА «Высота 102»