«Ольга» погуляла: в Котельниково ввели режим ЧС из-за разгула стихии

Серьезные погодные испытания обрушились на Котельниковский район Волгоградской области, где все обледенело после нашествия циклона «Ольга».

Как сообщили V102.RU в районной администрации, в Котельниково введен режим ЧС муниципального характера для ликвидаций последствий разгула стихии.

- В связи с погодными условиями, которые привели к множественным обрывам проводов и линий электропередач на территории района, все службы района работают в усиленном режиме для устранения последствий обрывов, скорейшего восстановления эгергоснабжения. Дополнительно были направлены аварийные бригады из Волгограда, - сообщает администрация района.

В соцсетяж жители выкладывают последствия ледяного дождя. По их словам, в Котельниково нет света. Также наблюдаются перебои с отоплением и водой. Сложная ситуация и на автодорогах.

Напомним, что циклон «Ольга» пришел в Волгоградскую область вечером 9 февраля. В некоторых районах уже третий день идет снег, а там, где теплее – ледяной дождь. Экстренное предупреждение в связи с погодными условиями в Волгоградской области объявлял и Гидрометцентр России.

Фото: администрация Котельниковского района / VK.com

Видео от Александра Фролова в «Подслушано Котельниково» / VK.com