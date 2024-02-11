Труп сторожа нашли на месте пожара у трассы в Волгоградской области

Один человек погиб в результате пожара в Михайловском районе Волгоградской области, где сгорела шиномонтажка. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, тело мужчины найдено в ходе тушения огня.

По предварительным данным, погибший 1987 года рождения был сторожем гаражного бокса, откуда началось возгорание.

По уточненным данным, 10 февраля на 786 км трассы Р-22 «Каспий» на территории «Рижского рынка» загорелся гаражный бокс, а потом огонь перекинулся на шиномонтажную мастерскую.

Ранее в ГУ МЧС России по региону сообщали, что горело здание размером 10 х 10 метров. Пожарные расчеты тушили возгорание почти два часа – с 5.38 до 7.35. В ведомстве также уверяли, что погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Фото из архива ИА «Высота 102»