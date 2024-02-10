«Цекуны» в шутку называют соседей «егунами»: как говорят жители Волгоградской области





Кажется, что в наши дни услышать самобытную народную речь можно разве что в исторических фильмах. Однако это не так. В удаленных от Волгограда селах до сих пор живут носители уникальных диалектов, передаваемых из поколения в поколение. О говорах «егунов», «цекунов» и казаков – в материале V102.RU.

Кажется, что в наши дни услышать самобытную народную речь можно разве что в исторических фильмах. Однако это не так. В удаленных от Волгограда селах до сих пор живут носители уникальных диалектов, передаваемых из поколения в поколение. О говорах «егунов», «цекунов» и казаков – в материале V102.RU.

Большие города и миграция размывают колорит диалектов, но не уничтожают их полностью. До сих пор в Волгоградской области насчитывают несколько принципиально разных говоров, отличающих жителей того или иного поселения.подтверждает доцент кафедры русского языка и методики его преподавания ВГСПУ Елена Кузнецова.Народная речь в Волгоградской области похожа на пестрое лоскутное одеяло. Принимая на своей земле переселенцев с разных уголков страны, регион впитал десятки самых разнообразных наречий.уточняет специалистОтношение к диалектам у их носителей бывает прямо противоположным. Если казаки с удовольствием «гутарють», то жители других сел зачастую стесняются своей самобытности.рассказывает Елена Кузнецова.Речевой портрет жителя Волгоградской области был бы неполным без характерного казачьего «гэканья». Его по-прежнему можно услышать не только в станицах, но и в крупных городах региона.подытоживает филолог.