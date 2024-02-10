Общество

«Цекуны» в шутку называют соседей «егунами»: как говорят жители Волгоградской области

Общество 10.02.2024 19:48
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10.02.2024 19:48


Кажется, что в наши дни услышать самобытную народную речь можно разве что в исторических фильмах. Однако это не так. В удаленных от Волгограда селах до сих пор живут носители уникальных диалектов, передаваемых из поколения в поколение. О говорах «егунов», «цекунов» и казаков – в материале V102.RU.
Большие города и миграция размывают колорит диалектов, но не уничтожают их полностью. До сих пор в Волгоградской области насчитывают несколько принципиально разных говоров, отличающих жителей того или иного поселения.
Безусловно, диалекты сохраняются и в наши дни. Но сейчас они не такие, какими были в начале XX века, – подтверждает доцент кафедры русского языка и методики его преподавания ВГСПУ Елена Кузнецова. – Тогда на разговорную речь не влияли ни радио, ни телевидение. Более того – не все слышали литературную речь. Правда, уже в середине прошлого столетия влияние литературного языка сильно возросло. Сейчас диалекты, в основном, живут в деревне. И их носителями являются пожилые люди. Отправляя студентов на практику, мы говорим – чем старше будет ваш собеседник, тем лучше. Важно, чтобы он изначально жил в этом поселении и никуда надолго из него не уезжал. К слову, женщины используют диалекты намного чаще мужчин, ведь традиционно они меньше вовлечены в социальную жизнь.

Народная речь в Волгоградской области похожа на пестрое лоскутное одеяло. Принимая на своей земле переселенцев с разных уголков страны, регион впитал десятки самых разнообразных наречий.  
Условно Волгоградскую область можно разделить на две части. На западе региона преобладают донские диалекты  с вкраплениями русско-украинских говоров. А вот в Заволжье мы наблюдаем необыкновенную пестроту. Переселенцы, беглые и неучтенные жители несли за собой отголоски северных, южных и среднерусских говоров – уточняет специалист. – Это не могло не сказаться на диалектах. Интересно, как по-разному в районах нашей области называют красивого человека – в Жирновском и Котельниковском – басковитый, в Клетском – взглядный, в Городищенском и Октябрьском – добровидный,  в Иловлинском – лагожий, в Николаевском – суразный. А высокий и стройный может быть и взрачным, и осанистым, и статистым, и слаженным. Что касается произношения, то на большую часть диалектов влияют соседние говоры. Допустим, в середине XX века на нашей территории было немало «окающих», кОтОрые гОвОрили по-северному. Сейчас этого «оканья» почти не встретить.
Отношение к диалектам у их носителей бывает прямо противоположным. Если казаки с удовольствием «гутарють», то жители других сел зачастую стесняются своей самобытности.  
В Волгоградской области есть два «цокающих» населенных пункта – село Краишево Еланского района и Перещепное Котовского района. Там живут так называемые «цуканы» или «цекуны». Такое название они получили из-за того, что вместо Ч произносят Ц. Например, пеЦка, доЦка, – рассказывает Елена Кузнецова. – Около 10 лет назад мы со студентами ездили туда в экспедиции и много общались с местными жителями. Они говорят, что в свое время так сильно стеснялись своего произношения, что даже боялись ехать в магазин – а вдруг скажут там что-то не так? В их говоре есть и другие особенности. Например, у них твердые шипящие – яШик. А еще из-за смешения типичного южнорусского диалекта с интересными северными чертами селяне говорят лЮбю, хОтю вместо люблю и хочу. По соседству с Перещепным располагается село Мокрая Ольховка. Из-за особенностей произношения «цекуны» в шутку называют его жителей «егунами», ведь они говорят верЕвочка, телЕночек.
Речевой портрет жителя Волгоградской области был бы неполным без характерного казачьего «гэканья». Его по-прежнему можно услышать не только в станицах, но и в крупных городах региона.  
На территории нашей области выделяют три подгруппы донского говора: северный ( Алексеевский и Урюпинский районы) , срединный (Серафимович) и самый южный (Котельниково), – подытоживает филолог. – Несмотря на схожесть этих диалектов, между ними есть и различия. Например, в одной из подгрупп вместо Ч носители диалекта произносят Щ. В свое время мы записали дразнилку, составленную самими казаками: «Казащок, по щем лущок? Как кущок, так пятащок». То есть они не просто понимают особенности своего произношения, но и могут над этим поиронизировать.


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